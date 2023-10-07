В Белом доме заявили о поддержке США Израиля

Администрация США поддерживает власти Израиля и осуждает ракетный обстрел его территории, должностные лица двух стран поддерживают контакты. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенны Уотсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США безоговорочно осуждают ничем не спровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильских гражданских лиц. Терроризм никогда нельзя оправдать. Мы твердо поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян при этих нападениях", - отмечается в документе.

"Помощник [американского президента] по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, и мы поддерживаем тесный контакт с нашими израильскими партнерами", - сообщила Уотсон.