Эрдоган переизбран председателем Партии справедливости и развития
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Состоялся внеочередной съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР).

Как сообщает Day.Az, на съезде состоялись выборы председателя партии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран председателем партии ЕС, набрав 1399 действительных голосов.