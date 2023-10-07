https://news.day.az/world/1604645.html Эрдоган переизбран председателем Партии справедливости и развития
Эрдоган переизбран председателем Партии справедливости и развития
Состоялся внеочередной съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР).
Как сообщает Day.Az, на съезде состоялись выборы председателя партии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран председателем партии ЕС, набрав 1399 действительных голосов.
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