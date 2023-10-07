Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска экспорта российского газа в Узбекистан по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр", проходящему через казахстанскую территорию.

Токаев отметил, что через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров.

"Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", - сказал он.

Отметим, что Россия сегодня запустила экспорт газа в Узбекистан по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр", проходящему через территорию Казахстана.

В церемонии запуска приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что в июне 2023 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке.

Также "Газпром" подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

Двухлетний договор предполагает объем поставок в 9 млн кубометров в сутки и это почти 2,8 млрд кубометров в год.