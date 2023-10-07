Байден и Нетаньяху обсудили нападение на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил офис премьер-министра Израиля.

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили произошедшие сегодня события, а Джозеф Байден подчеркнул, что его страна поддерживает Израиль и полностью поддерживает право Израиля на самооборону.

Далее Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал ему, что "Израилю для победы потребуется долгая и мощная кампания".

Сообщается, что Нетаньяху также провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Оба лидера заявили о том, что полностью поддерживают право Израиля на самооборону.