Байден и Нетаньяху обсудили нападение на Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил офис премьер-министра Израиля.
Сообщается, что лидеры двух стран обсудили произошедшие сегодня события, а Джозеф Байден подчеркнул, что его страна поддерживает Израиль и полностью поддерживает право Израиля на самооборону.
Далее Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал ему, что "Израилю для победы потребуется долгая и мощная кампания".
Сообщается, что Нетаньяху также провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Оба лидера заявили о том, что полностью поддерживают право Израиля на самооборону.
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