Аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме

Некоторые иностранные авиакомпании отменяют или переносят рейсы в Израиль из-за резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Израильские авиакомпании объявили, что их расписание будет продолжать исполняться в обычном режиме.

Аэропорт Бен-Гурион продолжает работать без перебоев.

Управление аэропортов Израиля рекомендовало пассажирам уточнять информацию об отмене рейсов у авиакомпаний.