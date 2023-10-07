https://news.day.az/world/1604672.html Аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме
Аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме
Некоторые иностранные авиакомпании отменяют или переносят рейсы в Израиль из-за резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.
Израильские авиакомпании объявили, что их расписание будет продолжать исполняться в обычном режиме.
Аэропорт Бен-Гурион продолжает работать без перебоев.
Управление аэропортов Израиля рекомендовало пассажирам уточнять информацию об отмене рейсов у авиакомпаний.
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