Нетаньяху проводит экстренное заседание кабмина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит экстренное заседание правительства страны на фоне резкого обострения обстановки вокруг сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

По ее информации, заседание проходит в комплексе зданий Минобороны и силовых структур Израиля в Тель-Авиве, куда ранее в субботу Нетаньяху прибыл для проведения оперативных совещаний с руководством силового блока по поводу ситуации вокруг Газы (резиденция премьера и основные госучреждения находятся в Иерусалиме, там же обычно заседает и правительство).