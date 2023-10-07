https://news.day.az/world/1604693.html Израиль прекращает поставки электроэнергии в сектор Газа
Израиль прекращает поставки электроэнергии в сектор Газа
Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа.
Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение дал министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.
"Я подписал распоряжение, предписывающее компании - поставщику электроэнергии прекратить поставки электричества в сектор Газа. Того, что было, больше не будет", - написал он на своей странице в соцсети X.
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