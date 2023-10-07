Число погибших после обстрелов Израиля достигло 200

По меньшей мере 200 жителей Израиля погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

Как передает Day.Az, такие обновленные данные приводит государственная радиостанция Kan.

Министерство здравоохранения сообщает, что в результате нападений получили ранения 1104 человека, в том числе террористы ХАМАС, проникшие в Израиль и расстрелявшие солдат и мирных жителей. Другие были ранены в результате ракетных обстрелов.

Ожидается, что число погибших возрастет.