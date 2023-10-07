https://news.day.az/world/1604697.html Число погибших после обстрелов Израиля достигло 200
Число погибших после обстрелов Израиля достигло 200
По меньшей мере 200 жителей Израиля погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.
Как передает Day.Az, такие обновленные данные приводит государственная радиостанция Kan.
Министерство здравоохранения сообщает, что в результате нападений получили ранения 1104 человека, в том числе террористы ХАМАС, проникшие в Израиль и расстрелявшие солдат и мирных жителей. Другие были ранены в результате ракетных обстрелов.
Ожидается, что число погибших возрастет.
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