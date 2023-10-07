https://news.day.az/world/1604698.html На всей территории Израиля вводят особое положение - из-за обстрелов из Газы
На всей территории Израиля вводят особое положение - из-за обстрелов из Газы
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия "особого положения в области безопасности" на всю территорию страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Ранее особое положение было введено в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе 80 км от сектора Газа.
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