Армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС

Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.

"Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим", - сказал премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия готова действовать со всей мощью.

"Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля. Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. Я говорю вам, я обещаю, это произойдет. Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь", - добавил он.