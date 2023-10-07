Война Израиля против ХАМАС займет время и будет сложной

Военная операция Израиля в секторе Газа, направленная против радикальной палестинской организации ХАМАС, будет продолжительной и сложной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.

При этом он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение структуры ХАМАС в Газе, и призвал жителей анклава покинуть его территорию.

"Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим", - сказал он.

Говоря об ответе Израиля на массированный обстрел территории страны со стороны сектора Газа, начатый радикалами ХАМАС в субботу утром, Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия готова действовать со всей мощью. "Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля", - указал премьер.

При этом он призвал жителей Газы немедленно покинуть территорию палестинского анклава. "Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. Я говорю вам, я обещаю, это произойдет. Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь", - заявил он.