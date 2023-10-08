ВС Турции нейтрализовали более пятидесяти террористов на севере Сирии
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 58 террористов на севере Сирии, сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.

Отмечается, террористы нейтрализованы в ходе операции, проведенной с использованием средств огневой поддержки.

"Число террористов, нейтрализованных в ходе операции, проведенной ВС Турции в рамках самообороны минувшей ночью на севере Сирии с использованием средств огневой поддержки, увеличилось до 58", - сообщили в министерстве.