https://news.day.az/world/1604705.html ВС Турции нейтрализовали более пятидесяти террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали более пятидесяти террористов на севере Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали 58 террористов на севере Сирии, сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Отмечается, террористы нейтрализованы в ходе операции, проведенной с использованием средств огневой поддержки.
"Число террористов, нейтрализованных в ходе операции, проведенной ВС Турции в рамках самообороны минувшей ночью на севере Сирии с использованием средств огневой поддержки, увеличилось до 58", - сообщили в министерстве.
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