2 мощных землетрясения в Афганистане

- более 100 погибших и 1000 пострадавших

На западе Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3. Число погибших и пострадавших превысило тысячу человек.

Как сообщает Day.Az, в афганской провинции Герат произошло мощное землетрясение. Подземные толчки, ставшие причиной жертв и разрушений, зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 40 км к северо-западу от города Герат, за ним последовали несколько афтершоков.

По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере 120 человек, около тысячи местных жителей получили травмы. Среди пострадавших большое количество женщин, стариков и детей.