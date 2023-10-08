Израиль создал закрытую военную зону в районе Сектора Газа

Закрытая военная зона создана в районе, подконтрольном дивизии "Газа" израильской армии, в чью сферу ответственности входит сектор Газа и прилегающая к нему территория.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"В соответствии с оценкой ситуации, вся зона ответственности дивизии "Газа" объявлена закрытой военной зоной", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии в соцсети X (ранее Twitter). Уточняется, что "вход в закрытую военную зону запрещен". Армия Израиля просит население проявлять бдительность и не входить в этот район.

Дивизия "Газа", или 143-я территориальная дивизия, была создана после Шестидневной войны в 1967 году для обеспечения безопасности еврейских поселенцев в секторе Газа.