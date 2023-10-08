США обсуждают с Израилем его потребности в военной помощи

Американские должностные лица обсуждают с властями Израиля его потребности в дополнительной военной помощи, но пока не готовы объявить о ее выделении, информация относительно этого может быть представлена в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил сотрудник администрации США высокого ранга в субботу на спецбрифинге.

"Что касается потребностей Израиля в военной сфере, мы были сосредоточены на этом с первого дня работы администрации", - отметил он. Чиновник заверил, что США намерены обеспечить Израиль "всем необходимым для защиты своих граждан". "Такова была неизменная приверженность [США]. Она была подтверждена сегодня", - добавил он. "Мы проводим глубокие консультации с израильтянами о некоторых из их конкретных потребностей по мере того, как они реагируют на эту ужасную атаку на израильское государство и израильский народ", - отметил сотрудник, говоря о возможности предоставления еврейскому государству дополнительной поддержки в сфере безопасности.

"Я не стану забегать вперед в том, что касается этого", - добавил чиновник. "Но я отмечу, что работа в этом направлении идет очень, очень активно. Мы, возможно, сможем сказать об этом больше завтра (в воскресенье - прим. ТАСС)", - добавил сотрудник. Он также сообщил: "Мы продолжим предоставлять Израилю поддержку в этот важнейший момент, включая тесный и глубокий обмен разведывательными данными".

Чиновник также отметил, что Вашингтон сейчас не располагает данными, которые бы указывали на прямую причастность Ирана к организации имевших место в субботу атак против Израиля. "Что касается причастности Ирана, я имею в виду конкретно к тому, что произошло сегодня, пока слишком рано говорить о том, причастно ли иранское государство напрямую к планированию и поддержке. Я не стану забегать вперед. Мы будем очень внимательно следить за этим. Вместе с тем нет сомнений, что ХАМАС финансируют, снаряжают, вооружают Иран и другие [страны]", - отметил он. Чиновник добавил, что США продолжат вводить санкции против Тегерана "за поддержку ХАМАС и других террористических организаций".

"У нас нет ничего такого, что свидетельствовало бы о причастности Ирана именно к тому, что происходит сейчас", - уточнил чиновник. Он также выразил уверенность в том, что Иран оказывает "полномасштабную поддержку ХАМАС".

Чиновник также сказал, что Вашингтон не получал заранее предупреждений от третьих стран об атаках против Израиля. "Если утверждается, что у нас было какое-то конкретное предупреждение или сигнал от другой страны, то мы, конечно, такого не видели. Так что, я думаю, что это совершенно не соответствует действительности. Если не считать общей обеспокоенности, которая, безусловно, была и у нас относительно роста напряженности, в особенности на Западном берегу [реки Иордан]", - отметил он. Чиновник комментировал сообщения, согласно которым власти Египта якобы предупреждали другие страны, включая США и РФ, о возможности атак против Израиля.

"Не могу в данном случае ничего сказать за египетскую сторону, не хочу давать оценки разведывательным данным", - также заявил сотрудник администрации США. Он отметил, что США и Египет "активно взаимодействуют" в свете обострения палестино-израильского конфликта.