https://news.day.az/world/1604712.html Израильская больница подверглась ракетному удару
Израильская больница подверглась ракетному удару
По израильской больнице "Барзилай" на юге страны был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа, сообщает издание Times of Israel.
Медицинское учреждение находится в городе Ашкелон. "Ракета попала в мост между зданиями больницы", - пишет газета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что в результате атаки 50-летняя женщина получила серьезные ранения, еще пять человек пострадали.
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