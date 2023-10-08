Израильская больница подверглась ракетному удару

По израильской больнице "Барзилай" на юге страны был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа, сообщает издание Times of Israel.

Медицинское учреждение находится в городе Ашкелон. "Ракета попала в мост между зданиями больницы", - пишет газета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что в результате атаки 50-летняя женщина получила серьезные ранения, еще пять человек пострадали.