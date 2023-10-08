Кадры с места падения ракеты ХАМАС на жилой дом в Тель-Авиве

Выпущенная ХАМАС ракета серьезно повредила многоэтажное здание в Тель-Авиве. Эксклюзивными кадрами с места происшествия с РЕН-ТВ поделился местный житель, передает Day.Az.

На ролике видно, что серьезно пострадал последний этаж, предположительно, жилого дома. Крыши нет. Балкон разрушен. При этом там продолжает гореть свет.

Пыль после взрыва разлетелась по всей улице и плотным слоем покрыла припаркованные у обочины автомобили.