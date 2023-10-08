В Узбекистане назвали объемы поставляемого из России газа

Узбекистан намерен ежегодно приобретать у России 2,8 миллиарда кубических метров газа, сообщил пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает Day.Az.

По его словам, завтра будет начат импорт российского газа, и ожидается, что в этом событии примут участие президенты Узбекистана, Казахстана и России.

Напомним, что министерство энергетики Узбекистана ранее заявило о готовности инфраструктуры для запуска импорта природного газа из России.