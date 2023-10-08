https://news.day.az/world/1604720.html В Узбекистане назвали объемы поставляемого из России газа
В Узбекистане назвали объемы поставляемого из России газа
Узбекистан намерен ежегодно приобретать у России 2,8 миллиарда кубических метров газа, сообщил пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает Day.Az.
По его словам, завтра будет начат импорт российского газа, и ожидается, что в этом событии примут участие президенты Узбекистана, Казахстана и России.
Напомним, что министерство энергетики Узбекистана ранее заявило о готовности инфраструктуры для запуска импорта природного газа из России.
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