Бранденбургские ворота в Берлине подсветили в цвета флага Израиля

Власти Берлина решили подсветить Бранденбургские ворота в цвета флага Израиля. Соответствующее фото выложил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Солидарность с Израилем", - указал канцлер под фотографией.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Сигналы тревоги до самого вечера почти непрерывно звучали с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а противник в лице ХАМАС заплатит за нападение беспрецедентную цену.