Израиль вернул контроль над полицейским участком Сдерота

Полиция и солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 октября вернули контроль над полицейским участком города Сдерот, который ранее захватили боевики ХАМАС. Об этом сообщает представитель полиции южного округа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он отметил, что полицейские и солдаты с утра "работают над нейтрализацией террористов".

"Некоторое время назад над ним был достигнут полный контроль", - приводит слова полицейского телеканал CNN.

"Около 10 вооруженных террористов" были нейтрализованы после того, как силовики получили приказ вести огонь "любыми средствами", поделился представитель полиции.

Отмечается, что инструкция для жителей Сдерота, которая предписывает оставаться дома, пока не отменяется.