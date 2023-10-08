Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось

По меньшей мере 500 человек погибли при произошедшем в субботу землетрясении на западе Афганистана.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзои, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство AFP со ссылкой на сотрудника управления по борьбе со стихийными бедствиями афганской провинции Герат сообщало о порядка 120 погибших и более 1 тыс. пострадавших.

Эпицентр землетрясение находился в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.