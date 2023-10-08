Путин заявил о реализации с Узбекистаном крупных проектов

Президент России Владимир Путин заявил о реализации совместных экономических проектов на сумму в $28 миллиардов между Узбекистаном и Россией, передает Day.Az.

По словам Путина, Россия также является крупным инвестором в экономику Узбекистана, где более трех тысяч предприятий с российским участием. Общие российские инвестиции в Узбекистан составили более $13 миллиардов долларов.

Президент России также отметил, что на данный момент прорабатываются или начинаются осуществляться около ста совместных экономических проектов, общая стоимость которых составляет $28 миллиардов. Он также подчеркнул, что Россия и Узбекистан активно переходят к использованию национальных валют в финансовых расчетах и активно развивают устойчивые каналы для банковского сотрудничества.