Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 2 тыс.

Свыше 2 тыс. жителей Афганистана погибли, более 9 тыс. пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе страны и его афтершоков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство по борьбе со стихийными бедствиями во временном правительстве, возглавляемом радикальным движением "Талибан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что в результате землетрясения погибли 2 053 человека, пострадали 9 240 человек. Оказались разрушены 1 329 домов.

По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, пишет агентство Associated Press, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.

Ранее агентство Agence France-Presse со ссылкой на заместителя официального представителя правительства радикального движения Билала Карими сообщило об 1 тыс. погибших в результате удара стихии.

7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.