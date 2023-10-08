ЕС призвали задуматься о последствиях приема новых стран

Различные страны хотят вступить в Европейский союз, и важно, чтобы им предоставили реальную перспективу членства, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает The Guardian. По его словам, объединение должно серьезно подойти к вопросу своего расширения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны делать это ответственно. Это означает приверженность основанному на определенных условиях процессу долгосрочных реформ, например, в области верховенства закона. Нам также необходимо поразмыслить о последствиях расширения. Поэтому полезно обсудить, как ЕС может продолжать эффективно функционировать, когда к нему присоединятся новые государства - члены", - пояснил Рютте на полях неформального саммита ЕС в Испании.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдова и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.