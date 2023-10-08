В Израиле открыли аэропорт Бен-Гурион

Крупнейший в Израиле международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, расположенный близ Тель-Авива, продолжает работу в штатном режиме, все решения об отмене рейсов принимают авиакомпании в частном порядке, передает Day.Az.

В сообщении пресс-службы израильского министерства иностранных дел говорится: "Израильтяне, находящиеся за границей и желающие вернуться домой, могут быть уверены, что аэропорт имени Давида Бен-Гуриона остается открытым для вылетов и прилетов. Некоторые иностранные авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль, поэтому рекомендуется уточнять информацию у самих компаний".

Министерство также подчеркнуло, что израильские авиаперевозчики продолжают выполнять регулярные рейсы, и количество рейсов из разных точек мира увеличивается. Важно отметить, что это коммерческие рейсы, на которые необходимо приобретать билеты самостоятельно.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.