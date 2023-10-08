«Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций армии Израиля
Ливанская группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны, сообщает Lebanon24 со ссылкой на заявление представителей организации, распространенное 8 октября в СМИ. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа. В сообщении "Хезболла" также называет действия палестинского исламистского движения ХАМАС законными, передает Day.Az со ссылкой на.
В своем заявлении "Хезболла" взяла на себя ответственность за запуск ракет по объектам в Эр-Рувайсе, Аль-Саммаке и Радар-Хилле, - говорится в публикации ливанского издания.
"Хезболла" также заявила, что нападение было совершено "на пути к освобождению того, что осталось от оккупированных ливанских земель, и в знак солидарности с палестинским сопротивлением". Кроме того, ливанское движение назвало операцию "Наводнение Аль-Аксы", начатую ХАМАС против Израиля, "крупномасштабной героической операцией", которую ждет победа.
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