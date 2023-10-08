Дома превратились в руины: кадры разрушений в секторе Газа

Журналист Ибрагим Исбаита поделился кадрами разрушений в секторе Газа после эскалации палестино-израильского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео - многоэтажные дома превратились в руины, у некоторых зданий обвалились фасады, также можно заметить много поврежденных машин.