Израиль попросил Египет помочь с освобождением пленных израильтян

Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) об освобождении пленных израильтян. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетские источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Официальных цифр о количестве заложников нет. По данным WSJ, гражданские также участвовали в захвате мирных израильтян, что осложняет подсчеты. По неофициальной информации, после вторжения ХАМАС без вести пропало около 750 израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа.