https://news.day.az/world/1604759.html Посольство Израиля в США сообщило, что боевики ХАМАС похитили 100 израильтян
Посольство Израиля в США сообщило, что боевики ХАМАС похитили 100 израильтян
Боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 израильтян, в том числе мирных жителей и военных. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Более 300 израильтян убиты, свыше 1 800 пострадали, выпущено более 5 000 ракет, похищено 100 гражданских и военных", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Израиля обратились к Египту с просьбой выступить в качестве посредника и помочь в освобождении израильтян, взятых в плен боевиками ХАМАС.
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