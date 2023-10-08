Израиль ликвидировал более 400 террористов ХАМАС - ВИДЕО
В секторе Газа нейтрализовано более 400 боевиков ХАМАС и захвачены в плен десятки террористов, передает Day.Az.
Израильская авиация нанесла удар по комплексу зданий, принадлежащих руководству разведывательного подразделения радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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