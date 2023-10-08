Нападение на Израиль может поднять цены на золото

Нападение на Израиль может усилить спрос на защитные активы, такие как золото, доллар и американские гособлигации. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В субботу боевики палестинской группировки ХАМАС с боями вошли на территорию Израиля. Запад во главе с США осудил это нападение и пообещал поддержку Израилю.

По словам аналитиков, рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов, как золото и доллар, а также к росту спроса на казначейские облигации США, которые в последнее время активно распродавались.

Главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло считает, что золото - идеальное средство защиты от международной нестабильности. При этом доллар, по его мнению, тоже выиграет.

Экономист Annex Wealth Management Брайан Якобсен отмечает, что влияние на нефтяные цены будет ограниченным, несмотря на поддержку Ираном действий ХАМАС. Главное - реакция Саудовской Аравии, с которой Вашингтон пытается наладить отношения Израиля.

При этом внутриполитический кризис в США ослабляет их позиции, предупреждает председатель и главный инвестиционный директор компании Cumberland Advisors Дэвид Коток. Он обеспокоен тем, что США не смогут дать достойный ответ.