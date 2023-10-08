В Египте полицейский открыл стрельбу по туристам из Израиля

В египетском городе Александрия полицейский открыл стрельбу по туристической группе из Израиля. Об этом сообщило издание Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Маншея. При этом о количестве пострадавших нет точных данных, однако трех человек, по информации СМИ, спасти не удалось. Двое из них были израильтянами, а еще один - египтянин.

"Полицейский, находившийся там для обеспечения безопасности, произвел выстрелы из своего оружия", - отмечается в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.