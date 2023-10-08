Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена в связи с подозрением на утечку. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании - оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"8 октября 2023 года компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2:00 [совпадает с мск] заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что утечку удалось остановить. Поставки газа сейчас осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском порту Инкоо. Ведется расследования причин случившегося.