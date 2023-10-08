https://news.day.az/world/1604787.html Армия Израиля объявила об эвакуации жителей поселков на границе с сектором Газа
Армия Израиля объявила об эвакуации жителей поселков на границе с сектором Газа
Израильские военные объявили о начале эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных на границе с сектором Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Общины, прилегающие к барьеру безопасности (Урим, Беэри, Нахаль-Оз, Нетив-ха-Асара, Зиким), в настоящий момент эвакуируются, и в соответствии с оперативной оценкой ситуации жителям поступило указание покинуть дома", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре