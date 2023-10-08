Армия Израиля объявила об эвакуации жителей поселков на границе с сектором Газа

Израильские военные объявили о начале эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных на границе с сектором Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общины, прилегающие к барьеру безопасности (Урим, Беэри, Нахаль-Оз, Нетив-ха-Асара, Зиким), в настоящий момент эвакуируются, и в соответствии с оперативной оценкой ситуации жителям поступило указание покинуть дома", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.