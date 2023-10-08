Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

Двое граждан Израиля и египетский гид был убиты, еще один израильтянин получил ранения в результате вооруженного нападения в Александрии в Египте. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром в ходе визита группы израильских туристов в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид. Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести", - говорится в заявлении.

"МИД и посольство Израиля в Каире совместно с Советом национальной безопасности, канцелярией премьер-министра и армией работают с властями Египта с целью скорейшего возвращения израильских граждан в Израиль", - добавили в пресс-службе.

По информации представителя египетской службы безопасности, которую привел телеканал Extra news, полицейский из табельного оружия открыл беспорядочный огонь по группе туристов из Израиля. Он находился в наряде, обеспечивающем охрану площади Маншея, расположенной в центральной части города. Группа израильских туристов прибыла в этот район для осмотра древней синагоги.

По данным полиции Александрии, открывший огонь полицейский арестован. В настоящее время следственные органы проводят его допрос. Пострадавший госпитализирован.