https://news.day.az/world/1604806.html Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Военно-политический кабинет [включает ключевых министров правительства] вчера вечером [7 октября] одобрил переход к состоянию войны и, соответственно, начало крупных военных операций", - говорится в заявлении.
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