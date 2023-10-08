Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"

Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военно-политический кабинет [включает ключевых министров правительства] вчера вечером [7 октября] одобрил переход к состоянию войны и, соответственно, начало крупных военных операций", - говорится в заявлении.