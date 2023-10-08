Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 600

Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600, свыше 2 000 человек получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

Израильские чиновники подчеркивают, что эти цифры не окончательные, число погибших и пострадавших еще будет увеличиваться, отмечает Kan.

Ранее сообщалось о 350 погибших и 1 800 пострадавших.