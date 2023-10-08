https://news.day.az/world/1604812.html Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 600
Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 600
Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600, свыше 2 000 человек получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.
Израильские чиновники подчеркивают, что эти цифры не окончательные, число погибших и пострадавших еще будет увеличиваться, отмечает Kan.
Ранее сообщалось о 350 погибших и 1 800 пострадавших.
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