Израиль поразил три военных штаба террористов в секторе Газа

Израильские истребители нанесли удары по трем штабам террористических организаций в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последний час истребители ЦАХАЛ нанесли удар по трем военным штабам террористических организаций в секторе Газа. Были нанесены удары по военному штабу террористической организации ХАМАС, используемому для руководства террором, а также по военному штабу террористической организации "Исламский джихад", который использовался в ходе недавних операций, а также по еще одному военному штабу, принадлежащему террористической организации "Исламский джихад", который использовался ракетными войсками террористических организаций", - говорится в заявлении военных.

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.