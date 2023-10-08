В Финляндии пожаловались на резкий рост цен на бензин

В Финляндии повсеместно выросли цены на бензин - он стоит в пять дороже, чем в России, заявил финский политолог Йохан Бекман. Это стало последствием санкционной политики, так как ограничения обернулись против стран, которые их ввели, сказал он в беседе с Tsargrad.tv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Бекмана, наиболее сильно от санкций против России пострадала восточная часть Финляндии, ранее ориентированная на российских туристов и совместный с РФ бизнес. В этом регионе сегодня упали цены на недвижимость, закрылись кафе и отели, утверждает он.

Кроме того, по словам политолога, тарифы на электричество, привязанные к бирже, выросли в 17 раз.

"Стремительно дорожают продукты. Теперь всё стало очень дорого. У людей нет денег, чтобы жить", - утверждает Бекман.

Он добавил, что санкции мало повлияли на российскую экономику, но при этом ударили по обычным финнам. "Это показывает, что архитекторы санкционных режимов просто ничего не знают о России", - заключил он.