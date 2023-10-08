США установили рекорд по экспорту газа в первом полугодии

США установили рекорд по экспорту природного газа в первом полугодии, в том числе став крупнейшим экспортером СПГ в мире, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США экспортировали больше природного газа в первой половине 2023 года, чем за аналогичный период любого предыдущего года. Экспорт природного газа составил в среднем 20,4 млрд куб. футов в сутки, что на 4% (0,8 млрд куб. футов в сутки) больше, чем в первом полугодии 2022 года", - сказано в отчете.

Рост экспорта в основном был обеспечен увеличением поставок СПГ. В первом полугодии экспорт СПГ из США составил в среднем 11,6 млрд куб. футов в сутки - это, по данным EIA, наивысший показатель среди всех стран в мире. Американский экспорт СПГ в январе - июне вырос на 4% (0,5 млрд куб. футов в сутки) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, несмотря на снижение в мае и июне.

При этом трубопроводный экспорт газа в Канаду и Мексику также вырос на 4% (0,3 млрд куб. футов в сутки), составив в среднем 8,8 млрд куб. футов в сутки. Экспорт по трубе из США в Мексику достиг месячного максимума в 6,8 млрд куб. футов в сутки в июне. Рост импорта газа Мексикой из США призван удовлетворить растущий спрос в электроэнергетике.

Ранее Минэнерго США сообщало, что всего в январе - июле 2023 года США экспортировали около 2,45 трлн куб. футов СПГ (69,28 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 46,7 млрд куб. м СПГ (67,4% от общего объема), в Азию - около 17,3 млрд куб. м (25% от общего объема).