ФБР начало слежку за сторонниками Трампа в США

ФБР тайно следит за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа из-за приближающихся выборов. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на засекреченные данные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ФБР нацелилась на сторонников Трампа на фоне приближения выборов в 2024 году", - уточнили в статье.

По данным издания, власти США считают, что угроза возникновения крупных беспорядков на фоне предстоящих президентских выборов настолько велика, что тайно создали новую категорию "экстремистов", куда внесли и последователей Трампа.

Представитель ФБР пояснил журналистам, что ведомство попало в непростое положение. С одной стороны, требуется остановить внутренний терроризм, а с другой - сохранить конституционное право граждан США проводить кампании и критиковать правительство.