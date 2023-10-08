Израиль прекращает поставки товаров, электричества и топлива сектору Газа

Кабинет безопасности Израиля принял решение о прекращении поставок еды, электричества и топлива в сектор Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Целью этой меры называется уничтожение военного и правительственного потенциала ХАМАС и палестинского исламского джихада, а также подрыв желания "угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы вперед".