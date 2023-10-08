https://news.day.az/world/1604854.html Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 700
Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 700
Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 700.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.
Еще свыше 2,2 тыс. жителей Израиля пострадали.
Ранее сообщалось о 600 погибших и 2 тыс. пострадавших. Израильские чиновники констатируют, что эти цифры не окончательные, подсчет погибших еще продолжается, а десятки раненых находятся в тяжелом или критическом состоянии, поэтому число жертв будет увеличиваться.
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