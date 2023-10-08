Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 700

Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 700.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

Еще свыше 2,2 тыс. жителей Израиля пострадали.

Ранее сообщалось о 600 погибших и 2 тыс. пострадавших. Израильские чиновники констатируют, что эти цифры не окончательные, подсчет погибших еще продолжается, а десятки раненых находятся в тяжелом или критическом состоянии, поэтому число жертв будет увеличиваться.