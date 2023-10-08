Армия Израиля заявила о полной координации действий с Центральным командованием ВС США

Израильские военные полностью координирует свои действия с Центральным командованием (CENTCOM) ВС США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя военную операцию в секторе Газа, направленную против палестинского радикального движения ХАМАС.

"Террористы ХАМАС целятся в израильских мирных жителей. Израиль будет целиться в террористов ХАМАС, где бы они ни находились в Газе. Мы сделаем все, что придется, чтобы защитить наш народ и восстановить безопасность Израиля", - заявил он.

Хагари добавил, что израильские военные пристально следят и за развитием ситуации на границе с Ливаном. "Мы также смотрим и на север. Будучи в полной готовности, мы полностью координируемся с CENTCOM", - заявил он.

При этом Хагари отметил, что начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви находится на связи с главой CENTCOM Майклом Куриллой. "Генерал Халеви только что завершил разговор с генералом Куриллой и продолжит говорить с ним снова в ближайшие часы", - проинформировал он. "Те, кто нападает на нас со всего Ближнего Востока, столкнутся с решительным ответным ударом", - заключил представитель армии.

Центральное командование Вооруженных сил США отвечает за планирование операций и управление войсками в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.