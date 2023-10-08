Израильские военные обнаружили 29 брешей в заграждении у сектора Газа

Армия обороны Израиля обнаружила в общей сложности 29 брешей в заграждении у сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Haaretz, ссылаясь на источники.

Как сообщает издание, большинство из этих брешей еще не были заделаны, и для предотвращения повторных проникновений были развернуты дополнительные силы.

По информации источников Haaretz, накануне бойцы палестинского движения ХАМАС нарушили границу с сектором Газа, не будучи обнаруженными. Только в одном месте наблюдатели сообщили о фургоне, который пересек пограничное заграждение.

8 октября израильская армия объявила, что начинает эвакуацию жителей населенных пунктов, которые находятся на границе с палестинским анклавом сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название "Железные мечи".