Китай успешно испытал в Арктике автономный подводный аппарат.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

Китай испытал в Арктике автономный подводный аппарат, получив обширные данные во время последней китайской арктической экспедиции, выявив различные особенности района Северного полюса, говорится в сообщении.

Робот в форме рыбы под названием XH1000 был создан исследователями из Харбинского инженерного университета. Во время 13-й научной экспедиции по Северному Ледовитому океану, которая завершилась в конце сентября, экспедиция провела исследования подледной среды вблизи Чукотского моря и передала поток данных, включая температуру океанской воды, соленость и другие показатели, отмечается в сообщении.

Руководитель группы исследователей Чжу Чжунбэнь заявил, что собранная информация поможет ученым улучшить понимание процесса изменения морского льда и океанских течений в этом регионе, обеспечивая информационную поддержку для эффективного преодоления последствий глобального изменения климата для Китая. Экспедиция накопила ценный опыт для роботизированного подводного аппарата для работы в экстремально суровых условиях.

Китайские ученые отправились в 13-ю научную экспедицию по Северному Ледовитому океану 12 июля на борту полярного ледокола "Сюэлун-2". Они преодолели 15 тыс. морских миль, прежде чем вернуться в Шанхай в сентябре. "Сюэлун-2" достиг Северного полюса 5 сентября.