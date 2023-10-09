Палестинские группировки удерживают не менее 130 израильских заложников

Различные палестинские группировки захватили и удерживают в плену не менее 130 заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, пленники находятся в руках сторонников как палестинской радикальной группировки ХАМАС, так и ее союзника, "Исламского джихада". Со своей стороны газета Yedioth Ahronoth утверждает, что один из высокопоставленных представителей ХАМАС Муса Абу Марзук объявил о захвате не менее 100 новых заложников. В их число, как утверждают палестинцы, входят не только мирные жители, но и израильские военные, некоторые из них являются старшими офицерами.

Незадолго до этого генеральный секретарь "Исламского Джихада" Зияд ан-Нахала объявил о захвате в плен более 30 израильтян в ходе операции на территории близ сектора Газа. По его словам, среди удерживаемых - солдаты армии Израиля и еврейские поселенцы. Ан-Нахала подчеркнул, что пленные не вернутся в свою страну, "пока не будут освобождены палестинские заключенные", которые находятся в израильских тюрьмах.