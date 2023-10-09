Иран уличили в помощи ХАМАС

Иран на протяжении нескольких недель участвовал в подготовке нападения ХАМАС на Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в планировании были задействованы иранские сотрудники службы безопасности, они же поддержали решение атаковать на встрече в Бейруте 2 октября, сообщил высокопоставленные члены группировки, сообщает The Wall Street Journal.

Всего было несколько встреч в Бейруте, где присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, включая ХАМАС и "Хезболлу" (политическая фракция в Ливане). Кроме того, в воскресенье президент Ирана Ибрагим Раиси беседовал с лидером палестинского "Исламского джихада". Зиядом аль-Нахалой и главой ХАМАСА Исмаилом Ханией.

Официальные лица США сообщили, что доказательств причастности Тегерана к случившемуся нет. Высокопоставленный представитель группировки Махмуд Мирдави заявил, что движение спланировало нападение на Израиль без сторонней помощи. "Это решение палестинцев и ХАМАСА", - сказал он. В статье отмечается, что если версия об участии Тегерана в атаке подтвердится, это серьезно расширит конфликт на Ближнем Востоке.