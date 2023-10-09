Заседание Совбеза ООН завершилось без принятия заявления по поводу ситуации в секторе Газа

Совет Безопасности ООН (СБ) обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, но на данном этапе ни один общий документ не был принят.

Как передает Day.Az, об этом они сообщили участники заседания.

"Мы не обсуждали общее заявление, но никто не предложил никакого текста", - сказала постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер. Он подчеркнула, что речь шла о том, что стороны могут сделать для защиты мирного населения и прекращения насилия в сложившейся ситуации.