Армия Израиля ведет бои на юге страны

Активные боестолкновения с радикалами продолжаются в шести локациях на юге Израиля, у границы с сектором Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, сообщает газета The Times of Israel.

По словам Хагари, бои продолжаются в населенных пунктах Беэри, Кфар-Аза, Нирим и Алумим у границы с анклавом. Он добавил, что за ночь "около 70 террористов" проникли в Беэри, большинство из них были убиты, но некоторые из них до сих пор укрываются в домах. В Кфар-Азе были идентифицированы семь радикалов, а также обнаружен выход из тоннеля экстремистов. Еще шесть радикалов были идентифицированы возле кибуца Нирим и четверо - в Алумиме, продолжил он.

По оценкам Хагари, с 7 октября израильские военные ликвидировали 425 палестинских экстремистов в секторе Газа и еще сотни на территории Израиля. В армии указали, что с субботы израильские военные поразили 1 148 целей в секторе Газа. Армейский представитель добавил, что ЦАХАЛ призывает на службу сотни тысяч резервистов.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

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